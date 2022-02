OM : le rêve Zidane, Milik, mercato, la C1, Longoria se lâche comme jamais

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Voici les principaux extraits de l'entretien accordé par Pablo Longoria au Figaro. Et les sujets sont nombreux.

Zidane à l'OM ?

"Zinédine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C’est une question homérique, non ? Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli"

Les ambitions

"Tous les projets des clubs ambitieux passent par une participation régulière en C1, on a vu les moyens financiers de certains clubs augmenter, car ils étaient souvent présents dans cette compétition, c'est aussi l'objectif de l'OM. Je suis fier de voir ce que l'on transmet aux gens. Pour moi, c'est un élément clé de notre projet : que les fans de l'OM se sentent représentés sur le terrain. Je suis venu à Marseille pour développer un projet différent de ce que j'ai pu connaître au FC Valence ou la Juventus Turin. Je voulais avant tout m'adapter à la ville et je me sens adopté par les Marseillais depuis le premier jour."

Milik

"Une conversation en tête à tête, sans faire fuiter les choses, est la meilleure solution pour régler les problèmes. Encore plus quand il y a du respect entre les personnes, il est important de le faire avec sincérité."