OM : le signe indien vaincu à Bordeaux, le PSG, l'OL, le RC Lens et l'ASSE sont les suivants

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Hier soir, un but de Cengiz Ünder a donc permis à l'OM de mettre un terme à son incroyable déveine à Bordeaux. Quarante-quatre ans et 35 matches que cela durait, soit la pire série noire dans l'élite. Le FCGB a tout fait pour que cette rencontre soit reportée à cause d'un cluster au sein de son effectif. Mais la partie a bien eu lieu et même si l'OM comptait finalement autant d'absents à cause du covid, il a dominé les débats et mérité son succès.

Et maintenant ? L'Equipe a recensé les plus longues séries sans victoire en s'appuyant sur le nombre de matches plutôt que sur celui des années car certains clubs ont connu de longues éclipses au plus haut niveau comme le Stade de Reims. C'est désormais le RC Strasbourg, qui n'a jamais battu le PSG au Parc des Princes, qui en pole de ce triste classement (31 matches sans victoire, début de la série en 1975). Viennent ensuite Lens à Reims (24, 1946 !) et Strasbourg, encore, à Lyon cette fois (22, 1981). Saint-Etienne complète le Top 5, l'ASSE étant invaincue dans le Chaudron face à Reims depuis 20 rencontres (1961) mais qui court après un premier succès à Lille depuis 20 parties (1994). Mais les Verts étaient aussi maudits au Vélodrome depuis 1979 et ils s'y sont imposés à l'été 2020. Vaincre les séries noires, ils savent donc faire !

