OM : le sprint final, Tudor, le vestiaire marseillais… Gigot se livre !

Cette saison, les Marseillais et les observateurs de la Ligue 1 ont découvert Samuel Gigot. Solide dans les duels, le natif d’Avignon a rapidement été adopté par le public marseillais. Après la victoire de l’OM face à l’OL (2-1), le défenseur central a donné un long interview à RMC dans l’émission Rothen s’enflamme. L’occasion de revenir sur la fin de saison qui attend les Phocéens.

« La victoire face à l’OL, c'est vrai que c'était très importante pour nous. On l'attendait depuis plusieurs années et c'est vrai que là c'était un match très important pour nous. L’avoir gagné, ça fait du bien au moral. (…) On sait qu'on est dans le sprint final. Chaque match sera une finale. Donc on est concentrés sur notre objectif de fin de saison », a reconnu Samuel Gigot.

Un vestiaire soudé

Cette saison, l’OM a connu quelques déceptions à l’image de l’élimination face à Annecy en Coupe de France ou encore le fameux match face à Tottenham en Ligue des Champions. Cependant, les joueurs marseillais semblent avoir un groupe plutôt uni, capable de réagir rapidement. « On a la chance d'avoir vraiment un très bon vestiaire. Tout le monde vit bien avec tout le monde, on s'entend tous très », a d’abord expliqué l’Olympien.

« C'est rare mais c'est vrai que, malgré les hauts et les bas, on est restés très soudés et c'est aussi notre force. Ça se voit sur le terrain, on ne lâche jamais rien jusqu'au bout, comme là par exemple avec ce dernier match. Malgré toutes les épreuves de cette saison, avec des grosses mésaventures, c’est vrai qu'on n’a pas lâché, on a toujours continué à travailler tous ensemble. On est tous concentrés sur notre objectif de fin de saison : garder cette 2e place », a commenté l’ancien du Spartak Moscou.

Gigot valide la méthode Tudor

Igor Tudor, c’est le personnage qui intéresse tout le monde cette saison du côté de Marseille. Si de nombreux joueurs olympiens ont fait les frais de la méthode du Croate, le défenseur olympien semble apprécié le coaching de l’entraîneur marseillais.

« On a eu un petit temps d'adaptation avec le coach au tout début, le temps de de bien comprendre ce qu'il voulait mettre en place, de bien assimiler son système, ce qu'il voulait vraiment », a-t-il d’abord expliqué.

« Et après, on a montré qu'on a pu faire de très grands matchs. C'est sûr, il y a des jours où ça va payer et d’autres moins. Ça fait partie du sport aussi. Il y a aussi des équipes qui sont là pour nous embêter, parce qu'elles veulent gagner », a reconnu le Marseillais. Samuel Gigot a rendez-vous avec l'OM dimanche face à Auxerre, dans un choc encore décisif dans la course à la Ligue des Champions, affaire à suivre...