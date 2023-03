OM : le très beau geste d'un joueur marseillais à Reims

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Un beau geste. A nécessairement signaler et relaté par le quotidien régional, L'Union. Hier dimanche, dans les heures qui précédèrent la rencontre opposant le Stade de Reims à l'OM, le milieu de terrain ukrainien de l'OM, Ruslan Malinovskyi, apprenait, via Jean-Pierre Caillot le président du SDR, que huit enfants d'Ukraine réfugiés dans la région rémoise aimeraient le rencontrer. Pas simple lorsque vous êtes au Vert, c'est à dire à votre hôtel, à quelques minutes de la mise en place et de la causerie de votre entraîneur.

Malinovskyi a pourtant cassé les usage et a tenu à recevoir les huit enfants, avec les accompagnants de l'association Parrain Ukraine Reims. Ils ont ainsi pu échanger avec le joueur, ont reçu un maillot floqué et ont ensuite pris la direction de Delaune afin de suivre la rencontre. Classe.