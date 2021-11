OM : le très curieux propos de Rongier sur Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il est parfois des tensions que personne de soupçonne. Notamment lorsqu'un joueur, déjà confirmé, enchaîne les prestations solides avec son club. C'est le cas, et depuis bien longtemps, de Valentin Rongier à l'OM, lui qui confirme l'envie des dirigeants marseillais de l'avoir pris au FC Nantes il y a plusieurs mois.

Et pourtant, la relation du joueur avec Jorge Sampaoli aurait connu quelques couacs. Oubliés grâce au travail acharné du joueur l'été dernier, avant même la reprise de la saison. Propos tenus sur les ondes de RMC, ce soir.

"Je suis content de mon début de saison. L’année dernière, quand le coach est arrivé, j’étais blessé, il a dû composer sans moi, et je pense d’ailleurs qu’au début de saison, il n’avait pas une grande confiance en moi. J’ai dû montrer pendant la prépa qu’il fallait compter sur moi, et je pense que j’ai réussi à lui prouver que je pouvais aider l’équipe à ce poste un peu particulier, ce poste hybride où en phase défensive je suis latéral droit, et en phase offensive je suis milieu de terrain." Avant, tout de même, de glisser un compliment à son bouillonnant entraîneur.

"Il a une philosophie de jeu vraiment intéressante, notamment dans les ressorties de balle, on comprend ce qu’il veut faire, et comment il veut le faire. Il n’est pas borné. Contre une équipe, on va jouer comme ça, et contre une autre, on va s’adapter. Sa philosophie plait à tout le monde, vraiment."