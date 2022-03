OM : le vestiaire prêt à se retourner contre Jorge Sampaoli ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Si Jorge Sampaoli parvient à avoir des résultats avec l'OM (2e de Ligue 1 et qualifié pour les 8e de finale de Ligue Europa Conférence), l'Argentin est quand même sujet à de nombreuses critiques des supporters et des observateurs sur le fond de jeu de son équipe et ses choix tactiques. Un débat qui s'est déplacé jusqu'au sein de son vestiaire.

Refusant de s'embarrasser des états d'âme individuel, Sampaoli pourrait néanmoins être contraint de le faire selon L'Equipe. « Chez certains joueurs commence même à germer l'idée de convoquer une réunion avec leur entraîneur, pour amorcer le dialogue et poser certains sujets tactiques sur la table ».

Alvaro, Milik et Mandanda ont plus de soutien qu'on ne le pense

Pour l'heure, seul Amine Harit, qui n'a plus été titulaire depuis deux mois, semble traité comme un paria mais ce questionnement gagne aussi d'autres joueurs. En froid avec son coach, Alvaro Gonzalez est le premier concerné. L'Espagnol a des amis (Leonardo Balerdi, Pol Lirola) qui vont dans son sens... Tout comme Arkadiusz Milik, que l'on sait contrarié par la gestion de l'Argentin.

La gestion du cas Mandanda est aussi un problème pour « El Pelado ». L'international tricolore a beaucoup d'amis dans le vestiaire (Rongier, Kamara, Guendouzi, Gueye), des soutiens qui apprécient également Pau Lopez mais ont été gênés par le manque de transparence du coach à l'égard de l'ancien titulaire. Jorge Sampaoli n'a jamais pris à part Mandanda pour lui parler de la hiérarchie par exemple et préfère inventer une concurrence face aux médias qui n'existe pas dans les faits. S'il a encore quelques soutiens de poids comme Dimitri Payet, Jorge Sampaoli marche quand même sur des œufs dans un vestiaire plus que jamais proche de se retourner contre lui...