OM : le vestiaire se remet à douter de Tudor, la réponse est cinglante !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM a sans doute dit adieu au titre de champion de France en étant accroché par le RC Strasbourg, dimanche au stade Vélodrome (2-2). La faute à Jean-Eudes Ahholou, auteur d’un doublé en fin de match alors que le score semblait acquis pour les hommes d’Igor Tudor.

Si les choix tactiques hasardeux du coach de l’OM ont été pointés du doigt, L’Équipe explique que le vestiaire marseillais commence à se poser une question très problématique sur le technicien croate : la débauche sur le plan physique des joueurs. Ils semblent éreintés !

« L’état physique des joueurs est un sujet de discussion dans le vestiaire, peut-on lire dans le quotidien sportif. La philosophie de jeu prônée par Tudor est énergivore et certains tauliers semblent clairement marquer le pas depuis quelques semaines. Pour le staff, le message reste identique malgré tout : il faut travailler encore et encore. Et il n’est pas question de choix. »