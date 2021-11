OM : le vrai joueur indispensable est identifié et ce n'est pas Payet

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Depuis le début de la saison, on s'est beaucoup extasié sur la forme étincelante de Dimitri Payet, rarement aussi inspiré et régulier. Certains ont aussi souligné les très belles prestations de Pau Lopez, qui a eu la lourde tâche de succéder au Fenomeno Mandanda, les performances impressionnantes de William Saliba en défense ou l'importance de Valentin Rongier dans l'entrejeu. Mais aucun de ces joueurs n'arrive à la cheville de Boubacar Kamara en terme d'importance pour l'équipe.

L'excellent compte Twitter @StatsOMp a calculé la moyenne de points pris par match avec et sans lui depuis le début de la saison. Ça va tout simplement du simple au triple ! Trois matches et 0,6 point quand le Minot n'était pas là, comme dimanche contre Metz (0-0) car il était suspendu, 1,78 en 14 rencontres quand il est là ! Boubacar Kamara vrai taulier de l'OM, c'est un bonheur pour les supporters tout autant qu'une angoisse. Car il se pourrait qu'il plie bagages en janvier…

There it is in all of its glory. Kamara = essential. #Sorare https://t.co/liLEits2L5