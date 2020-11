OM : le vrai maillon faible du onze de Villas-Boas enfin identifié ?

Le procès n’en est pas un : Boubacar Kamara (20 ans) est l’un des meilleurs joueurs de l’OM ces dernières saisons. Le constat est on ne peut plus clair. En sentinelle, celui qui peut aussi évoluer au poste de défenseur central est un modèle du genre défensif... mais pas offensif. C’est bien peut-être aujourd’hui la seule limite de son jeu, et donc de celui prôné par André Villas-Boas. Thomas Fernandez, l'ancien responsable du centre de formation de l’OM aujourd'hui au TFC, laisse planer le doute sur ce point précis.

Kamara organise-t-il le jeu à l'OM ?

« Ce n'est pas un milieu défensif pour moi. Il protège excessivement sa charnière centrale et c'est un peu comme si l'OM évoluait avec trois centraux. C'est sûrement ce que lui demande son coach mais je trouve que c'est un peu du gâchis. Il est dans un rôle minimaliste. Aujourd'hui, un numéro 6 doit être capable d'organiser le jeu. Kamara le fait-il à l'OM ? C'est la vraie question », questionne-t-il dans L’Équipe. L’autre vraie question à se poser est : qui pourrait remplacer Kamara de manière plus avantageuse en sentinelle ? AVB a déjà la réponse : personne.