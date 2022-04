OM : les 4 héros olympiens de la victoire contre Montpellier (2-0)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Bamba Dieng a mis le feu

Dimitri Payet laissé au repos, c'est le jeune Sénégalais qui se retrouvait seul en pointe à l'OM... Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été efficace avec un but de renard (9e) et un penalty provoqué pour une faute de Jordan Ferri (19e). Une heure réussie pour le Minot.

Amine Harit, la bonne passe

Confirmant ses bonnes dispositions du moment, le joueur prêté par Schalke04 a été précieux, délivrant la passe décisive pour l'ouverture du score de Dieng (9e) sur un joli débordement. Actuellement, il a l'envergure d'un titulaire.

Pape Gueye, intérim réussi

Remplaçant au pied levé un Duje Caleta-Car blessé à l'échauffement, Pape Gueye a fait mieux que dépanner en défense centrale. Une prestation solide pour éteindre le buteur anglais des Héraultais Stéphy Mavididi. Il a aussi bien rattrapé une mauvaise passe de Kamara en gênant Téji Savanier seul face au but ouvert (51e).

Steve Mandanda solide rempart

Préféré à Pau Lopez, le « Fenomeno » a fait son match, très concentré dans ses sorties, rassurant sur les tentatives lointaines de Montpellier. Un clean-sheet mérité pour le portier de l'OM.

OM 2-0 Montpellier, les héros Mis son pression par Rennes samedi, l'OM a repris trois points d'avance à la deuxième place de la Ligue 1 et creusé le trou sur Strasbourg et Nice dans la course au podium. Les Olympiens se sont imposés 2-0 contre Montpellier. Les héros du match.

Alexandre Corboz

Rédacteur