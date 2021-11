OM : les 4 points qui permettent à Sampaoli d'avoir le sourire après Clermont (1-0)

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Une super opération comptable

Dans une Ligue 1 où les équipes avancent en accordéon derrière le PSG, il est important de gagner. Profitant du faux pas de Lens à Lyon (1-2), les Phocéens grimpent sur le podium (3e) après ce succès à Clermont. Un résultat qui permet également de maintenir l'OL à trois points et de se détacher de Rennes, accroché à Troyes.

Des cadres de Sampaoli ont soufflé

Sur ce match, Jorge Sampaoli avait choisi de faire souffler certains cadres. Revenu dans les plans sur les derniers matchs, Duje Caleta-Car a soufflé en Auvergne. Tout comme Dimitri Payet et Arkadiusz Milik, sur le banc, et Valentin Rongier, ménagé après une alerte à l'entraînement. Avant d'aborder deux matchs importants au Vélodrome face à la Lazio jeudi et Metz dimanche, l'OM est parvenu à recharger ses batteries.

Cengiz Ünder se relance

Tube de l'été à l'OM, le Turc s'était un peu endormi depuis. Muet depuis le 16 septembre (8 matchs) et son but sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, le joueur prêté par la Roma a remis la marche avant dans le plus pur style Ünder, un plat du pied dans le soupirail d'un Arthur Desmas battu (26e). Sublime et bon pour la confiance.

Pau Lopez confirme sa bonne forme

Plus souvent proche du 2-0 que du 1-1, l'OM a encore fait preuve d'une belle solidité défensive... Et une nouvelle fois, Pau Lopez a montré sa classe dans les buts en sortant l'arrêt décisif devant Jim Allevinah (68e). Précieux comme un Steve Mandanda dans ses belles heures !