OM : les agresseurs du petit Kenzo ont pris cher

Le 3 juin dernier, de violents incidents entre ultras des deux bords ont éclaté avant et pendant Ajaccio-OM (1-0), comptant pour la 38e et dernière journée de championnat. Le plus révoltant ayant été l'agression de Kenzo, jeune supporter de l'OM âgé de 8 ans et atteint d'un cancer. Présent dans une loge du stade François-Coty avec un maillot blanc sur le dos, le garçon avait vu trois Ajacciens débarquer dans sa partie de tribune pour s'en prendre à lui et à son père.

12 mois de prison avec sursis et 3 ans d'IDS

Les trois hommes avaient été arrêtés et leur procès s'est déroulé ces derniers jours. La justice vient juste de rendre son verdict et la peine est exemplaire : douze mois de prison avec sursis et une interdiction de stade de trois ans, selon RMC. De quoi inciter les supporters les plus virulents à calmer leurs ardeurs, à l'heure où les incidents se multiplient un peu partout (lors d'Ajaccio-Bordeaux il y a dix jours, à la Beaujoire pour Nantes-Marseille vendredi dernier) !

🔹Les supporters de l’AC Ajaccio qui s’en étaient pris à Kenzo et à sa famille ont écopé de 12 mois de prison avec sursis avec interdiction de stade pendant 3 ans. (RMC)#TeamOM pic.twitter.com/x3rJ7MuZjV — MercatOM (@Mercat_OM) September 8, 2023

