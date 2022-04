OM : les cartes rebattues entre Mandanda et Lopez ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La performance de Steve Mandanda jeudi sur la PAOK Salonique (1-0) a rappelé que le Fenomeno était loin d'être fini. Titularisé lors des trois derniers matches, le gardien de l'OM pourrait avoir semé le doute dans l'esprit de Jorge Sampaoli, qui n'avait pas hésité à l'installer sur le banc en début de saison pour installer Pau Lopez à sa place. Le champion d'Europe Eric Di Méco, soutien de Mandanda depuis longtemps, espère que Sampaoli va ouvrir les yeux et laisser Mandanda sur le terrain.

« On a tendance à perdre la mémoire, mais Sampaoli a été longtemps un têtu, même avec Mandanda. Là, on a l’impression qu’il est peut-être prêt à le faire jouer alors qu’à un moment donné, il ne le faisait plus jouer. C’était le vilain petit canard. On a vraiment l’impression qu’il a progressé dans la gestion de son vestiaire. Je me dis qu’ils vont aller au Parc avec une confiance monstre. Y a de quoi se régaler de les embrouiller. »

OM: Di Meco insiste pour Mandanda... - https://t.co/LOCKcoJOMh pic.twitter.com/44x2qkYoHQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur