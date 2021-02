OM : les dernières révélations donnent un indice très fort au sujet de la vente

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Vendra ou vendra pas ? Il y a encore trois semaines, la question semblait tranchée par Thibaud Vézirian, qui affirmait haut et fort que l’OM allait être vendu à des Saoudiens après que Frank McCourt eut acté la cession.

Rien ne s’est finalement passé comme prévu, si ce n’est que le journaliste de la chaîne L’Équipe a dû se mettre en quarantaine médiatique depuis ses révélations. Au sein de l’OM, le sujet semble clos. Dans son édition du jour, La Provence se consacre aux suites du projet Agora OM des dirigeants olympiens.

« Le club ne sera pas vendu car il n'est pas à vendre »

On peut y lire quelques extraits des récents dialogues entre eux et Hugues Ouvrard, notamment sur la rumeur de vente de l'OM. « Le club n'est pas à vendre, on n'a jamais reçu d'offre, ni d'Arabie Saoudite ni de Tunisie ou en France... Le club ne sera pas vendu car il n'est pas à vendre », affirme le directeur général du club phocéen. Concernant une éventuelle départ de Jacques-Henri Eyraud, le ton est tout aussi péremptoire. « Frank (McCourt) pense que JHE est la bonne personne à la tête de l'OM. Il a mis 370 M€ dedans, il a le droit de décider qui le dirige », a-t-il affirmé.