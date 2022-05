OM : les finances dans le rouge vif, la C1 n'y changerait rien !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'intersaison se rapproche à grands pas et les rumeurs de transferts agitent l'OM. Comme à son habitude, Pablo Longoria suit de nombreuses pistes pour renforcer le groupe, surtout qu'une menace d'interdiction de recrutement pour un an pèse au-dessus du club suite à l'affaire Pape Gueye. Mais un plus problème encore pourrait compliquer la tâche du dirigeant marseillais cet été : les finances dans le rouge.

Le journaliste Mourad Aerts a diffusé sur Twitter un récapitulatif des comptes marseillais pour le dernier exercice. Il apparaît que le déficit était de 76,392 M€ avant impôts ! Et qu'il n'a fait que s'aggraver cette saison. Dans ces conditions, précise-t-il, une qualification pour la Champions League et ses 30 M€ quasi assurés ne permettraient pas de remettre les finances à flot, seulement à réduire de moitié le déficit. Pour mettre un peu de vert dans le bilan comptable, Pablo Longoria va devoir vendre. Une mission que Frank McCourt lui a confié lors des trois précédents mercatos...

Pour tous ceux pensant qu'une qualif' en Ligue des Champions est la solution miracle aux problèmes économiques récurrents de l'OM.

Même en rajoutant 30M€ supplémentaires (tranche haute comme en 2018/19) liés à la billetterie, on reste très loin de l'équilibre.... pic.twitter.com/0r9ymNZbix — Mourad (@MouradAerts) May 5, 2022

