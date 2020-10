OM : les joueurs de Villas-Boas ont adopté la même sale manie qu’au Stade de Reims

Si la pandémie de Covid-19 a révolutionné le paysage des stades de football en Ligue 1, enlevant le soutien populaire derrière les clubs, les conditions de travail des journalistes sur place ont aussi évolué. Fini les fameuses « zones mixtes » où les médias pouvaient librement arrêter les joueurs et les inviter à s'exprimer !

Les joueurs de l'OM ne parlent plus après les matches

Pour éviter de multiplier les contacts en cette période de vigilance sanitaire, les clubs et les syndicats de journalistes se sont entendus pour qu'en plus des coachs un joueur au moins par équipe se présente en salle de conférence de presse. Néanmoins, ce mode de fonctionnement n'est qu'une recommandation et deux clubs (au moins) ont décidé de faire autrement.

En difficulté sportive, le Stade de Reims n'envoie plus que son entraîneur David Guion au feu. Comme le révèle le journaliste de la Provence Alexandre Jacquin, l'Olympique de Marseille a également décidé de ne pas mettre un seul joueur à disposition des médias.