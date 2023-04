OM : les larmes de Vitinha !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Recruté pour 32 millions d’euros à l’OM en provenance de Braga, Vitinha est la recrue la plus chère de l’histoire des Phocéens. Si l’attente est importante à Marseille, le Portugais n’a pas réalisé les débuts parfaits sous le maillot olympien. Buteur le week-end dernier face à Troyes, la pépite de 22 s’est soulagée d’un sacré poids. Dans une interview accordée à Canal +, en larmes, Vitinha est revenu sur son arrivée difficile à Marseille.

« Oui ça a été difficile. Je suis très attaché à ma famille et à mes amis. Et je sais que c’est pour grandir, mais partir loin d’eux c’est ce qui m’a fait le plus mal. C’est difficile, c’est encore le cas aujourd’hui mais c’est pour que je réussisse. C’est pour mon bien, pour le bien de ma famille. Je vais faire ces efforts pour grandir comme joueur et que toutes les personnes que j’aime soient fières de moi », a confié le Portugais.