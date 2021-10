OM : les limites de Sampaoli lui explosent en pleine figure

Zapping But! Football Club

Les deux défaites face à Lens (2-3) et à Lille (0-2) ont mis en lumière les lacunes actuelles de l'OM, ses limites, même si le club phocéen est à portée de fusil du podium. Et sur la chaîne L'Equipe, Didier Roustan a fait part de ses doutes.

Une équipe « totalement déstructurée »

« L'OM est une équipe agréable à regarder, car il se passe toujours des choses, et que l'équipe cherche le déséquilibre. Mais elle me parait totalement déstructurée », a commenté le journaliste. Avant d'ajouter : « Je pense que ce n'est pas simple pour les joueurs. Si tu lis bien le jeu quand tu es l'entraineur adverse, ça devient plus simple. En plus, il fait beaucoup tourner. »