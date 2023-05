OM : les maillots extérieur et third de la saison prochaine ont fuité !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alors que le maillot domicile de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine a fuité la semaine dernière, le deuxième et troisième maillot du club phocéen ont été révélé ce week-end par le compte Twitter @Luukaas_B78.

Le maillot third est vivement critiqué !

Pour le maillot extérieur, on retrouve une tunique bleue avec le col et le bout des manches dorés et des courbes blanches qui traversent le maillot. Pour le maillot third, celui qui sera arborer lors des matchs de Coupe d'Europe, il est noir et orange avec un style camouflage. Une tunique qui est loin de faire l’unanimité auprès des supporters de l'OM...

Selon les leaks, voici les 3 maillots de l'OM pour la saison 2023/2024. pic.twitter.com/QaFuD7aFUU — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) May 13, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur