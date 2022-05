Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Ce samedi soir, l'OM joue très gros face au Stade Rennais au Roazhon Park. Si, en cas de victoire ou même de match nul, les hommes de Jorge Sampaoli ont l'occasion de valider leur place en Ligue des Champions pour la saison 2022-23, une contre-performance serait catastrophique pour les finances.

Des revenus stratosphériques en cas de deuxième place

L'Equipe valorise en effet cette deuxième place de Ligue 1, directement qualificative pour la phase finale de la Ligue des Champions « entre 35 et 50 M€, même sans remporter le moindre match (2,8 M€ la victoire en C1) ni prendre le moindre point (0,93 M€ le nul) et sans parler d'une éventuelle qualification pour la phase à élimination directe (9,6 M€ pour les 8e, 10,6 M€ pour les quarts) ».

Quand on sait que Pablo Longoria a pris beaucoup de risques sur le dernier Mercato, ce dernier n'a pas vraiment le choix et doit finir sur le podium de L1. En cas d'échec, ce serait encore à Frank McCourt de sortir le chéquier pour éponger la douloureuse et finaliser les nombreux paiements échelonnés, négociés par l'Espagnol pour bâtir l'équipe. Plus que jamais, le match de Rennes est un tournant pour l'avenir de l'OM.

