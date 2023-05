Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Il y a quelques jours, les images de la marée bleue ciel de Naples faisait le buzz sur les réseaux sociaux après le troisième Scudetto de l'Histoire du Napoli. A l'OM, on sait aussi répondre avec ferveur aux grands évènements... Et on s'offre même un record.

Un craquage digne du Guinness Book

Après la belle célébration du jour à l'hôtel de ville où les drapeaux de Bernard Tapie étaient de sortie et où les anciennes gloires ont été reçues par le maire Benoît Payan, les fans olympiens ont craqué leur anniversaire avec près de 8000 fumigènes pour une chaîne de 21 kms sur les bords du littoral.

Des images assez folles que la Provence s'est bien évidemment empressé de partager :

Le littoral s'est enflammé sur 21km avec 8000 fumigènes craqués par des supporters comme ici à l'Estaque à Marseille ? MAGIQUE ?#OM #26Mai1993 #AJamaisLesPremiers #Marseille #Provence pic.twitter.com/LldDXausxO — La Provence OM (@OMLaProvence) May 26, 2023

Les « bougies » de l'exploit de 1993 face au grand Milan.