OM : les Marseillais vont se faire déplumer, c'est Rami qui le dit !

L'ancien défenseur de l'OM, Adil Rami, a affronté Marcelino durant son passage en Espagne. Le champion du monde 2018 s'est exprimé à propos de l'arrivée de l'entraîneur espagnol sur le banc de l'OM.

Il y a du Tudor chez Marcelino

"Marcelino, c'est très bien pour Marseille. Mais le problème, c'est que ça demande beaucoup d'exigence, de force physique et mentale. J'ai déjà joué contre lui et je sais que c'est quelqu'un de très strict et très dur. Donc, je pense que les joueurs vont perdre des plumes", a déclaré Adil Rami. Les Olympiens sont prévenus, la saison risque d'être difficile, mais elle pourrait être couronnée de succès…

