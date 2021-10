OM : les menaces sont identifiées à la Lazio Rome

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

À trois jours du Classico face au Paris Saint-Germain, l'OM se déplace ce jeudi sur la pelouse de la Lazio Rome, pour le troisième match de poule de la Ligue Europa. Pour Le Phocéen, le spécialiste du championnat italien, Mirko Ioime, a révélé le nom des joueurs biancocelesti que devront se méfier les Olympiens.

"C’est une équipe un peu compliquée à déchiffrer, car ils ont joué le contre pendant des années avec Inzaghi, avant d’opter pour un jeu de possession depuis l’arrivée de Sarri. Sauf qu’ils ont réalisé leurs meilleurs matchs cette saison face à la Roma et samedi face à l’Inter en évoluant en contres. Ils n’ont pas trop le choix car leur défense est assez lente, et si Sampaoli aligne des flèches comme Dieng ou Ünder, ça pourrait être intéressant. En revanche, ils possèdent un milieu de terrain de grande qualité, au-dessus de l’OM selon moi, avec des éléments comme Milinkovic-Savic, Lucas Leiva et surtout Luis Alberto. Même chose devant avec Immobile et Felipe Anderson. En fait, ils ont 12 ou 13 très bons joueurs, mais un banc assez peu fourni, moins bon que celui de l’OM. Sur le papier, la Lazio, c’est clairement l’une des cinq meilleures équipes de la compétition, avant l’arrivée des repêchés de la Ligue des Champions. La vraie question reste de savoir s’ils la joueront à fond."