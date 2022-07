OM : Sampaoli explique son départ surprise

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Jorge Sampaoli a choisi de quitter l’OM. Le technicien argentin, qui a qualifié le club pour la Ligue des Champions, ne sera pas le coach des olympiens la saison prochaine. Très mécontent de la stratégie du club sur le mercato estival, Sampaoli a donc décidé de s’en aller. Après l’annonce, le technicien argentin justifie son choix.

Dans un communiqué, il s’est exprimé sur sa décision : "Dès mon arrivé à Marseille, je m'y suis senti comme chez moi, comme si j'y avais vécu toute ma vie. L'OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l'Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre. La dernière saison a été incroyable. Être l'entraineur de ce club a été un plaisir pour moi. J'ai été très heureux. Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM. Je souhaite remercier Pablo Longoria et son équipe de travail de m'avoir fait confiance. Merci aux joueurs de faire du football un sport aussi beau. Merci à tous les salariés du club de se donner à 100% pour l'équipe. Merci aux supporters, car sans vous, rien n'aurait de sens. Jusqu'à une prochaine fois."

Pour résumer Jorge Sampaoli vient de quitter l’OM il y a quelques moins d’une heure. Le technicien argentin justifie son choix. Dans un communiqué, il s’est exprimé sur sa décision de quitter le club phocéen qui restera dans son coeur.





