OM : les mots forts de Ndiaye après le carton sur Montpellier

Positionné dans son meilleur rôle, en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye a réalisé une grande prestation hier face à Montpellier (4-1). C'est lui qui a égalisé, marquant ainsi son premier but au Vélodrome, et c'est lui qui a provoqué le pénalty du 3-1. Après des mois de doute et de critiques, le Sénégalais a enfin brillé et il a partagé sa joie au coup de sifflet final.

"C’est un de mes meilleurs matches, sans m’enflammer"

"C’est un de mes meilleurs matches, sans m’enflammer, a-t-il déclaré à Prime Vidéo. Je suis content de participer à cette victoire, je voulais toucher un peu plus le ballon. Je suis très content de marquer. Je sens qu’il y a du mieux, tout le monde doit le ressentir, les supporters aussi je pense. On a gagné en coupe d’Europe cette semaine, on essaie de garder le même état d’esprit."

