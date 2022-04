OM : les objectifs, la CAN, son club… Pape Gueye se confie

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Pape Gueye est un élément important dans l’effectif de Jorge Sampaoli. À l’OM depuis l’été 2020, le milieu de terrain sénégalais accumule beaucoup de temps de jeu cette saison dans une équipe dont la rotation est d'une importance primordiale. À 23 ans, le champion d’Afrique 2022 avec le Sénégal s’est exprimé dans un entretien accordé à Téléfoot.

Son arrivée à l’OM

« Quand tu signes à l'OM, tu dois tout donner. En signant, je savais ce que j'avais à faire : tout donner sur le terrain, mouiller le maillot, respecter le club, l'institut. Ce sont les premières choses à faire. Quand tu viens à l'OM, la première chose à savoir est de te battre. Ils préfèrent un mec qui mouille le maillot, même s'il n'est pas bon, qu'un mec qui se la raconte. Ma mère me le dit tout le temps qu’Il faut mouiller le maillot. »

La fin de saison

« Décrocher une place en Ligue des champions ce serait bien. Il y a la Conférence League aussi à aller chercher. Donc on attend la fin de saison pour savoir si c'est une excellente saison. »

Le soutien des supporters

« On est très contents, ambiance de folie, c'est important pour le classement et nos objectifs de fin de saison. »

La victoire à la CAN

« C'était la première CAN qu'on ramenait au pays... Les gens criaient, pleuraient... C'était incroyable ! »

Pour résumer Pape Gueye est arrivée à l’OM lors du mercato estival 2020, en provenance du Havre. Le milieu de terrain est revenu sur son parcours avec notamment son arrivée dans le club phocéen ou encore sa récente victoire à la CAN.

Adam Duarte

Rédacteur