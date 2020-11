OM : les Olympiens ont souligné les faveurs arbitrales au PSG

Le milieu de terrain du FC Nantes Abdoulaye Touré a allumé la mèche hier en conférence de presse. Selon lui, les Canaris ont d'autant plus intérêt à se méfier du PSG ce soir que les arbitres sifflent facilement en leur faveur. Ce n'est pas la première fois que des adversaires de la danseuse des Qataris formulent de tels propos. L'Equipe d'Estelle a débriefé sur le sujet et Vincent Duluc est allé dans le sens de Touré.

"Quand Verratti perd le ballon en L1, il tombe…"

“On voit bien qu’il y a un décalage entre l’arbitrage du PSG en Ligue 1 et en Ligue des champions. C’est assez sensible. Cela augmente le confort même si maintenant il y a le VAR. Si on prend le PSG-OM de cette année, la stratégie de Marseille a été de ne pas jouer au foot. Ils ont décalé le match sur un autre terrain, celui de la provocation, de garder ses nerfs, et les Parisiens n’ont pas gardé leur maitrise. Ils n’ont pas l’habitude."

"Au niveau des joueurs, il y a quelque chose de révélateur. Quand Verratti perd le ballon en Ligue 1, il tombe, on siffle systématiquement. Franchement, il a toujours le coup franc. En Ligue des champions, il l’a une fois sur deux.”