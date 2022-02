OM : les Phocéens remportent une première victoire aux dépens de l'OGC Nice

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Devenus adversaires acharnés depuis les graves incidents s'étant produits sur la pelouse de l'Allianz Riviera fin août, l'OGC Nice et l'OM se retrouveront mercredi en prochain en quarts de finale de la Coupe de France pour une affiche qui sent la poudre. En attendant, la Ligue vient de confirmer un changement de calendrier qui va profiter aux Phocéens et occasionner une programmation altérée pour les Azuréens.

En effet, l'OM souhaitait que son déplacement à Troyes, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, ne soit pas joué à 13h car Jorge Sampaoli et ses hommes auront fait un long trajet à Bakou en Europa League Conférence trois jours plus tôt. Ils ont obtenu gain de cause. La LFP vient d'annoncer que le coup d'envoi serait finalement donné à 17h05. La rencontre initialement prévue à cet horaire, Strasbourg-Nice, est, elle, avancée à 13h.