OM Mercato : les premiers mots de Cornelius, Hojbjerg et Koné, qui met fin à la rumeur David

Ismaël Koné : "Jonathan David ne veut pas venir"

"Concernant mon transfert, je suis une personne vraie et quand tu parles avec des personnes vraies qui te parlent de choses sérieuses, c'est facile de faire un choix. Pour moi, le choix était normal. Le coach est un atout de plus. C'est une grande opportunité pour moi. Roberto De Zerbi joue un football que j'aime beaucoup, attirer pour jouer vers l'avant, créer des espaces. C'est une fierté de pouvoir venir jouer avec lui. Jonathan David ? Je lui ai dit de venir signer mais il ne voulait pas (rire). Je lui ai posé des questions sur la Ligue 1, ça fait quatre ans qu'il joue là. Il m'a donné des conseils. Il ne m'a dit que du bien sur le championnat.

Mon objectif est d'amener Marseille le plus haut possible. C'est un club qui doit gagner la Ligue 1 chaque année. On a un bon groupe, on grandit bien et très vite. Le plus important, c'est que j'ai vu que tout le monde écouter les consignes du coach? Chacun veut apprendre ses méthodes. Les entraînements se passent bien, on rigole bien ensemble, tout le monde discute. Les supporters ? Je m'attends à beaucoup mais je sais que je ne vais pas être déçu. Tout le monde m'a dit que le Vélodrome est top. Je sais qu'on aura beaucoup de fans cette année. J'ai hâte. Pouvoir le vivre, c'est fou."

Hojbjerg : "le maillot de l'OM est le plus important en France"

Derek Cornelius : "Le projet est incroyable"

"Je suis passé par beaucoup de clubs pendant ma carrière. Vancouver, Malmö, la Grèce... J'ai toujours essayé de donner la meilleure version de moi-même. Ça sera le même objectif à l'OM, être le meilleur joueur possible. Je me sens bien physiquement. Ça faisait un moment que je n'avais pas joué, mais j'ai eu une semaine d'entraînement chargée en arrivant ici. Sur le plan tactique, je me sens très bien avec mes nouveaux partenaires. Jonathan David est un très bon ami, j'ai beaucoup suivi la Ligue 1 depuis qu'il a signé à Lille. C'est un championnat physique et dur. J'ai hâte de découvrir la Ligue 1. C'est un point de départ et pas un point d'arrivée. Mon objectif est de passer un cap et d'amener l'OM là où il mérite. L'OM est un top club et la Ligue 1 est un top championnat.

Avant de signer ici, je savais que l'OM était le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions. Je connaissais beaucoup de joueurs ici avant de signer, même s'il y a un projet tout nouveau. Tout joueur veut disputer la Coupe d'Europe, mais le projet était le plus important au moment de signer. Le projet est incroyable, avec de grands joueurs et un grand coach. C'est un projet à long terme, sur deux, trois ou quatre ans. C'est beau de pouvoir disputer la Coupe d'Europe, mais il faut un beau projet à la base. Je suis sûr qu'on disputera la Coupe d'Europe la saison prochaine. Tout le monde m'a beaucoup aidé à comprendre les objectifs du club et la philosophie du coach. Je savais qu'il fallait que j'apprenne très très vite. On a fait des réunions, de la vidéo. Je serai prêt pour le jour J."

Pierre-Emile Hojbjerg : "De Zerbi et son staff visent la perfection"

"Je connaissais déjà le club et la Ligue 1. C'est un club important en France. Le maillot de l'OM est le plus important en France. C'est avec cet état d'esprit que je viens ici. Roberto De Zerbi est un coach très technique, de très haut niveau. Ce qui m'a impressionné, c'est le travail de lui et de son staff. Ils visent la perfection. C'est ce qui fait que je sens que je suis au bon endroit. C'est un nouveau projet et on a besoin de temps. Sauf que dans le foot et dans un club comme Marseille, on n'a pas le temps. On sait qu'on doit être prêts. On travaille tous les jours pour être au maximum au début de la Ligue 1, mais on va aussi s'améliorer de semaine en semaine. C'est important de toujours garder la même attitude et de travailler.

Pour moi le choix était très facile. J'ai vu comment on travaille ici, comment est le stade, comment sont la direction et le staff, donc c'était difficile de dire non. ça m'a fait du bien. Mon but en C1 face à l'OM ? Je me souviens d'un stade magnifique et d'un bon résultat pour moi. On a envie de jouer en Europe mais pas cette année, ça peut être quelque chose de positif..."

