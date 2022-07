OM : les réactions de Clauss et Hernandez après la défaite face à l'AC Milan

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Victorieux à Marseille et très bien accueilli par le public du Vélodrome, Théo Hernandez s'est fait remarquer par ses percées incessantes dans une défense phocéenne complètement apathique. Le latéral de l'Équipe de France s'est exprimé au micro de BFM Marseille.

"Nous avons fait un très bon match de la première à la dernière minute. On doit continuer comme ça pour enchaîner avec le championnat. Concernant Marseille, chacun se prépare à sa manière et joue comme le coach le veut. De notre côté on s'est juste bien préparés comme d'habitude. J'étais aussi très content de revenir à Marseille, c'est toujours agréable de revenir chez soi."

Le petit nouveau de l'OM a lui aussi été chaleureusement accueilli par ses nouveaux supporters. Jonathan Clauss a réagi à cette défaite au micro de RMC Story.

On a eu un très bel accueil, les supporters ont répondus présents. On a mal entamé le match, on a été trop vite sous pression, derrière ça a payé. On a quand même bien réagi en seconde période mais on manque d’efficacité. Pour ma part je rate l’immanquable. C’est la fin de la préparation, on va encore travailler. On n’a pas su prendre le résultat qu’on voulait mais on ne lâchera rien".

(Sur son premier match au Vélodrome) "C’est dingue, mais mitigé parce qu’on perd. Un grand merci aux supporters, ils ont été énormes. À nous de les rendre fier et de faire en sorte à ce qu’il continue à nous supporter tout au long de la saison. Je ne suis pas inquiet, c’est un nouveau coach, un nouveau système, tout ne se fait pas en un jour. On essaye de faire au mieux, on va continuer dans ce sens-là" a déclaré l'ancien lensois.