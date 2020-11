OM : Les stats qui font peur avant Porto

Après sa lourde défaite contre Manchester City (0-3) et celle subie à Olympiakos (0-1), l'OM sera dos au mur demain en Ligue des champions sur le terrain du FC Porto. Il s'agira pour la formation phocéenne d'éviter une 12e défaite de rang dans la compétition.

Porto intraitable à domicile contre les clubs français

Et deux autres stats peuvent inquiéter. Le site StatsFoot rappelle en effet qu'en 7 confrontations, l'OM totalise 1 nul et 6 défaites chez les clubs portugais. Et à l'inverse, le FC Porto a remporté 8 de ses 9 matchs disputés à domicile face aux clubs français. Pour se rassurer, l'OM peut tout de même se dire que Porto n'est que 3e de son championnat derrière le Sporting et Benfica. Et qu'il s'est déjà incliné chez lui cette saison : c'était contre Maritimo (2-3), début octobre.