OM : les supporters craquent, le club passe à la caisse

L'UEFA est comme la LFP, elle aime plus que tout sévir et distribuer des amendes aux clubs qualifiés dans les différentes compétitions. Et c'est l'OM qui vient tout récemment d'en faire les frais.

80 000 euros d'amende

Ainsi, l'instance européenne a sanctionné le club phocéen d'une amende de 80.000 euros pour plusieurs fumigènes allumés dans l'enceinte du stade de l'AEK Athènes le 9 novembre dernier. Lors de la victoire des joueurs de Gattuso sur le score de 2-0. Probable que Pablo Longoria se soit passé d'un tel montant pour célébrer la victoire de ses hommes...

