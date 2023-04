OM : les supporters haussent le ton et demandent à Longoria de rendre des comptes

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Tenu en échec vendredi dernier par Montpellier (1-1), l'Olympique de Marseille, qui a perdu sa place de dauphin du Paris Saint-Germain au classement au profit du RC Lens, a enchaîné un quatrième match sans victoire toutes compétitions confondues à domicile.

Podcast Men's Up Life

Un groupe de supporters de l'OM réclame une rencontre avec Longoria

Ce qui commence à provoquer la colère de ses supporters. Et pour cause, d'après La Provence, un groupe de supporters du club phocéen aurait demandé à rencontrer le président de l'OM, Pablo Longoria, pour lui faire part de leur "mécontentement né des résultats de l’équipe, piteusement éliminée en Coupe de France et incapable de rayonner au Vélodrome".

Un groupe de supporters a demandé à rencontrer Pablo Longoria pour lui faire part de leur “ mécontentement né des résultats de l’équipe, piteusement éliminée en coupe de France et incapable de rayonner au Vélodrome.” #TeamOM | laprovence pic.twitter.com/CHjVtRJdsa — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 4, 2023

Pour résumer Mécontent des résultats actuels de l'Olympique de Marseille surtout au Vélodrome, un groupe de supporters olympien aurait demandé à rencontrer Pablo Longoria, d'après La Provence.

Fabien Chorlet

Rédacteur