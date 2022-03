OM : les supporters ont forcé Longoria à imposer un choix très fort à Sampaoli

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Qu’on le veuille ou non, le poids des supporters est une réalité à l’OM. Jorge Sampaoli, aussi volcanique soit-il, l’apprend actuellement à ses dépens. Même s’il refuse de baisser pavillon, le technicien argentin a compris qu’il devait mettre de l’eau dans son vin pour retrouver grâce auprès d’eux.

Mardi, les fans de l’OM ont ainsi fait passer quelques messages saignants à Pablo Longoria au sujet de Sampaoli sous peine de voir leur discours prendre des décibels supplémentaires ce week-end à Brest. Le président de l’OM, à l’écoute, aurait mis un genou à terre devant la puissance de leurs propos au sujet de la réhabilitation progressive d’Arkadiusz Milik dans l’équipe type.

« Si Longoria n’est pas du genre à se mêler des compositions d’équipe ou à venir s’opposer frontalement à son entraîneur, il a su faire passer le message à son coach la semaine dernière. Et ce n’est pas pour rien que Sampaoli est revenu à un 4-4-2 plus ambitieux contre Monaco (0-1), associant à nouveau Milik et Payet, avance L’Équipe. Longoria, qui n’avait pas compris que son coach n’insiste pas avec ce système après Angers (5-2), lui a demandé de trouver une solution pour aligner ces deux-là ensemble. »

