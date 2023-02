OM : les supporteurs marseillais retiennent leur souffle !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Samedi dernier, le match entre Clermont Foot et l’OM a été retardé en raison d’incidents aux abords du stade Gabriel-Montpied. La Provence a révélé que les rapports ont été délivrés ce mardi et les Olympiens devront répondre des agissements de certains de leurs supporteurs.

« Il a donc été convenu que les incidents se sont bien produits au sein du stade Gabriel-Montpied où entre 50 et 100 fans du club olympien, non munis de billet, ont forcé le passage pour prendre place dans le parcage, provoquant l’intervention des forces de l’ordre et l’utilisation de gaz lacrymogène. Le club risque une sanction, sans doute une fermeture de ses parcages lors de prochaines rencontres disputées à l’extérieur. », peut-on lire dans le quotidien régional.