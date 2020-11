OM : les tensions enfin apaisées entre Villas-Boas et ses joueurs ?

Avec ses trois défaites en trois matches, l'OM a vécu un automne compliqué en Ligue des champions. Des défaites qui ont fait mal à tout un peuple et qui ont fait naitre certaines tensions. André Villas-Boas est notamment apparu très agacé par les critiques des journalistes, pour la première fois depuis son arrivée à Marseille. Et le climat s'était également tendu en interne.

Agacé par les critiques, AVB s'est calmé

Mais d'après RMC, le temps a fait son œuvre et la trêve internationale a fait du bien à l'OM... Elle aurait permis de retrouver un peu de calme et de sérénité du côté de la Commanderie. « La fatigue due à l’enchaînement des matchs et surtout les défaites en Ligue des champions avaient plombé l’ambiance, reconnaît un membre du vestiaire. Le coach était agacé par certaines prestations et certaines critiques. Cette trêve et les deux week-ends de repos ont permis à tout le monde de se régénérer », indique en effet le média.