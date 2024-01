OM : les tops et les flops d'un nul très animé contre Monaco

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Les tops

Leonardo Balerdi : un but magnifique à la 50e pour égaliser à 2-2. On a senti dans sa frappe toute la rage accumulée au fil des mois passés à se faire critiquer, parfois injustement, par les supporters marseillais. Depuis l'année dernière et le passage de Tudor, il passe de moins en moins à travers. Ce soir, au sein d'une défense composée de brics et de brocs, alors que Gattuso avait choisi de revenir à quatre derrière, il s'est comporté en patron, coupant bien les trajectoires, replaçant ses partenaires, dégageant parfois en catastrophe mais souvent avec brio. Le meilleur Olympien ce soir.

Geoffrey Kondogbia : il est tellement précieux au milieu du terrain qu'on ne peut que regretter qu'il soit aussi souvent blessé. Dans des matches comme ça, face à un milieu adverse pourtant plus fort, il a su protéger sa défense en faisant office de premier rempart. Et puis, surtout, il a orienté le jeu de son équipe de façon magistrale. On a pu mesurer la différence avec Onana, qui jouait à sa place la semaine dernière à Rennes (1-1, 8 t.a.b. à 9) ! Un vrai taulier !

Luis Enrique et Ulisses Garcia : soyons clairs : quand l'effectif sera au complet, ils ne joueront plus. Mais ce soir, ils ont été largement au-dessus de leur niveau habituel. Le Brésilien s'est montré percutant dans son couloir et le Suisse plus sûr défensivement qu'à Rennes une semaine, où il avait fait ses débuts sous le maillot blanc. Une prestation qui a dû réhausser la valeur du premier, que ses dirigeants espèrent voir partir cet hiver, et qui confirme que le second fera un bon remplaçant à Quentin Merlin.

Les flops

Vitinha : et de loin ! Le Portugais a une fois de plus tout raté ! Notamment une action dans les vingt dernières minutes où, après avoir vu le gardien renvoyer sa première tentative, il a expédié une volée au-dessus du virage nord. Mais surtout, surtout, il a trouvé le moyen de manquer une reprise à un mètre du but sur un excellent service de Veretout dans les arrêts de jeu ! Il s'embrouille avec tout le monde, fait des fautes tout le temps et perd tous les ballons. Il est vraiment temps que la direction le vende !

Jonathan Clauss : il n'est resté que 35 minutes sur la pelouse, le temps de couvrir Ben Yedder sur l'ouverture du score. Le latéral droit n'est pas dans la meilleure phase de sa carrière et en plus, il s'est blessé ! Il a visiblement un problème avec l'hiver car ça avait déjà été le cas l'an dernier...

Pierre-Emerick Aubameyang : c'est un peu dur pour lui car il s'est bien battu, a beaucoup tenté mais il a également quasiment tout raté. Même sur son but, sur l'égalisation à 1-1, il a trouvé le moyen de tirer sur le gardien alors qu'il était à un mètre de la ligne ! On attend forcément autre chose d'un joueur de ce niveau. Après un automne au triple galop, il est de nouveau rentré dans le rang. Il est vrai que ce n'est pas évident de briller au sein d'un compartiment offensif aussi limité...

