OM : les Ultras se servent d'Aulas (OL) pour demander la tête d'Eyraud !

Ce vendredi au Pharo, Rachid Zeroual et Christian Cataldo, responsables des South Winners et des Dodger's, les deux plus importants groupes ultras de l'OM, ont clairement signifié à Frank McCourt que Jacques-Henri Eyraud devait quitter le club…

« Vous n'avez rien compris, nous ne voulons pas de votre modèle américain, de votre fan expérience aseptisée. Aussi, face à l'échec avéré de votre projet, nous ne vous considérons plus comme le dirigeant du club. Il est temps de quitter l’OM» a soutenu Cataldo, d’après RMC Sport.

Aulas cité en exemple

« C’est lui qui a rompu les discussions en nous envoyant ces courriers, ces emails, et même des huissiers dans nos locaux. Les discussions avec lui sont difficiles dans la mesure où personne ne veut le voir. Il ne représente plus personne. Il ne lui reste qu'une chose à faire : prendre l'avion et retourner à Disney aux USA », a quant à lui affirmé Zeroual. Et au leader des South Winners d'ajouter : « Que McCourt sorte de son château déjà, on ne veut pas un actionnaire fantôme, on veut un vrai patron comme Bernard Tapie. Aulas, par exemple, est un vrai patron. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est bon sur tous les niveaux avec son club. Que McCourt mette au poste de président un mec qui connait le ballon ».