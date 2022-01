OM – Lille, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Pour ce choc de la 21e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli peut compter sur quelques bonnes nouvelles par rapport au match de Bordeaux. Si Bamba Dieng et Pape Gueye sont toujours à la CAN et qu'Alvaro, sur le départ et écarté, ne devraient pas figurer dans le groupe. L'OM devrait récupérer ses « Covidés » Arkadiusz Milik et Gerson. L'incertitude plane encore sur la présence ou non de Valentin Rongier et sur celle de Steve Mandanda. On y verra plus clair avec la conférence de presse du coach argentin ce vendredi.

Les absents du côté de l'OM : Dieng, Gueye (CAN), Rongier, Mandanda (blessés), Alvaro Gonzalez (écarté).

Le LOSC a récupéré son attaque

Les Dogues n'ayant pas joué la semaine passée à Lorient, les joueurs positifs au Covid contre Lens (David, André, Xeka, Lihadji, Bradaric) ont tous eu le temps de revenir à l'entraînement. Burak Yilmaz, qui a purgé sa suspension en Coupe de France, devrait disputer son premier match de l'année. Seuls Timothy Weah et Zeki Celik devraient manquer à l'appel... Même si les tests Covid de ce vendredi peuvent toujours réserver quelques surprises.

Les absents du côté du LOSC : Celik (blessé), Weah (reprise).

OM : P.Lopez – Saliba, Caleta-Car, L.Peres – Lirola, Bo.Kamara, Guendouzi – Ünder, Payet (cap.), De la Fuente – Milik.

Lille : Grbic – Djalo, Fonte (cap.), Botman, Reinildo – R.Sanches, André, Xeka, Bamba – Yilmaz, David.