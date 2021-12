OM : Lirola fixe un objectif avant la trêve hivernale

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de Jorge Sampaoli à la veille de la réception de Brest, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, Pol Lirola, qui a inscrit son premier but de la saison le week-end dernier lors de la victoire face à Troyes (1-0), a fixé un objectif ambitieux à son équipe avant la trêve hivernale.

"Avant la trêve, on a trois matchs de championnat, un en Ligue Europa et un en coupe de France. L'objectif est de gagner les 5", a lâché l'Espagnol avant d'admettre que la Ligue des Champions était un objectif pour la fin de saison.

"La Ligue des Champions est un objectif clair pour nous et pour le club. Comme le dit Sampaoli, on est une équipe jeune et neuve, on a besoin de temps par rapport aux autres équipes du championnat, qui sont plus expérimentées, mais on est sur le bon chemin."

🎙 Suivez la conférence de presse de 𝗣𝗼𝗹 𝗟𝗶𝗿𝗼𝗹𝗮 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant le match #OMSB29 en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 3, 2021