OM : Lizararu désigne les 3 chantiers de Sampaoli après le fiasco brestois

Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Sur le plateau de Téléfoot dimanche matin, Bixente Lizarazu est revenu sur la surprenante défaite de l'OM face à Brest (1-2) samedi au Vélodrome. Pour lui, il existe trois problèmes auxquels va devoir s'atteler Jorge Sampaoli : l'intégration d'Arkadiusz Milik au collectif, le physique de certains joueurs, visiblement émoussés, et enfin une défense qui panique régulièrement…

"Le débat, c’est de savoir si l’OM joue avec Milik ou sans Milik. Donc a priori tu as ton grand attaquant et tu vas jouer sans lui. Il y a quand même une réflexion à avoir pour savoir comment tu peux faire pour avoir un joueur de cette qualité-là devant et arriver à bien l’intégrer afin d’avoir une équipe qui reste performante malgré tout. Physiquement, je pense aussi qu’il y a quelques joueurs qui étaient très bons à un moment donné et qui le sont beaucoup moins. Face à Brest, on a aussi vu des défenseurs en panique. Sur le deuxième but de Brest, ils sont plus nombreux, ce n’est pas normal de prendre ce but."

