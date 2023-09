OM : Longoria a commencé le ménage en interne

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Vendredi dernier, quand il a annoncé vouloir rester président de l'OM, Pablo Longoria avait assorti cette condition à la possibilité de pouvoir changer des choses. On pensait qu'il faisait référence aux rapports avec les supporters puisque c'est le pouvoir de ces derniers et les menaces qu'ils ont prononcées à son encontre qui ont plongé le club dans la crise. Mais visiblement, le dirigeant espagnol parlait (aussi) des salariés.

Cinq intendants écartés depuis mercredi

Selon RMC, confirmé par L'Equipe, cinq intendants proches de l'effectif professionnel sont écartés depuis mercredi soir (jour de la nomination de Gennaro Gattuso) et vont être licenciés. On trouve les frères Samir et Rani Berbachi (team manager) ainsi que Walid Baaloul. Ancien champion de kick boxing, Rani Berbachi figurait sur le banc de l'OM, à domicile comme à l'extérieur. Le club a pour le moment refusé de communiquer sur le sujet.

