OM : Longoria a désamorcé la fronde du vestiaire contre Igor Tudor

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Si l'OM a connu quelques turbulences ces derniers jours avec la fronde de certains cadres du vestiaire (Dimitri Payet en tête de cortège) contre le nouvel entraîneur Igor Tudor, il semblerait que le président Pablo Longoria a parfaitement réussi à calmer le jeu et à défendre son pari croate face à des joueurs dans un premier temps sceptiques.

La Provence nous apprend en effet ce matin que la discussion entre les cadres olympiens et Igor Tudor s'est déroulée « dans un climat d'apaisement » mardi soir durant plus d'1h20 (dont une partie d'analyse vidéo !). A cette occasion, Pablo Longoria a a su trouver les mots pour rappeler aux joueurs « l'importance du collectif et les exigences d'un club comme l'OM ».

Suffisant pour mettre fin aux problèmes après un Mercato tardif et une campagne de matchs amicaux désastreuse ? Il faut espérer car l'OM retrouve déjà la compétition officielle ce dimanche soir (20h45) face à Reims au Vélodrome. Un adversaire qui lui a souvent causé des soucis quand il était affronté tôt dans la saison...