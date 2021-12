OM : Longoria a fait entrer le club dans un Top 12 mondial

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La grande nouvelle a été dévoilée il y a deux jours. L'OM et Puma ont prolongé leur contrat pour cinq nouvelles années. Ils sont désormais liés jusqu'en 2027. Si le premier bail s'élevait à 12 M€ par saison, il semblerait que l'équipementier allemand ait quasiment doublé sa contribution, puisque le club phocéen percevra désormais entre 25 et 30 M€ annuellement.

Et mine de rien, cette manne permet à l'OM de faire son entrée dans le gotha mondial. Bien sûr, les premiers sont très loin devant puisque le Real Madrid touche 110 M€ par an d’Adidas, le FC Barcelone 105 M€ de la part de Nike et Manchester United 85 M€ de la marque aux trois bandes. L’OM talonne désormais Tottenham, payé 34 M€ par Nike. Pour faire son entrée dans le Top 10, il faudra cependant vendre beaucoup de maillots car la Juventus (10e) récupère 52 M€ pour être équipé par Adidas.

