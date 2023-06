OM : Longoria a piqué une idée au RC Lens pour renflouer les caisses

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Vendredi, l'Olympique de Marseille a lancé son programme 13e Homme, qui reprend le surnom des supporters (12e homme) et le mélange avec le numéro de département des Bouches-du-Rhône. L'idée est de réunir de nombreux partenaires de Marseille et ses environs, des PME qui n'ont pas les moyens de devenir sponsor, et de les impliquer dans la vie du club, par exemple en soutenant les féminines ou la nouvelle équipe des légendes phocéennes. Le but étant de fidéliser les forces vives de la région autour de l'OM.

Le Racing, pionnier avec le Club 100

Une belle idée qui n'est cependant pas une nouveauté. Cela fait des années que le RC Lens, par exemple, l'a mise en place sous la dénomination de Club 100. L'AS Saint-Etienne a emboîté le pas aux Sang et Or. Tout cela permet d'ancrer un peu plus le club dans le tissu économique local, tout en s'assurant de belles rentrées d'argent et des affluences toujours plus grandes puisque les partenaires sont invités au stade. Un deal gagnant-gagnant.

Ce nouveau programme vise à fédérer des partenaires et renforcer l'ancrage local du club à travers cinq projets majeurs ⬇️#OM #TeamOM https://t.co/XavcNHyO5x — La Provence OM (@OMLaProvence) June 9, 2023

Pour résumer Le programme 13e Homme doit permettre à l'Olympique de Marseille de réunir de nombreux partenaires locaux qui n'auraient pas forcément les moyens de devenir sponsors du club. Il s'agit de récupérer des sommes certes plus faibles mais qui, en grand nombre, permettront de renflouer les caisses.

