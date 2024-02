OM : Longoria clashe l'UNFP, Molina et règle la question de son avenir

Zapping But! Football Club

C'est un Pablo Longoria très offensif qui s'est présenté devant la presse, ce mardi, pour la présentation de Jean-Louis Gasset. Le président de l'OM a taclé l'UNFP et son communiqué lunaire contre Mehdi Benatia, il a également halluciné devant les propos de Romain Molina, qu'il dit ne pas connaître, et a enfin exprimé sa lassitude devant les forces qui tentent de déstabiliser le club en permanence.

"Beaucoup de personnes parlent de moi sans me connaître"

"J'ai pleinement confiance en Mehdi Benatia. Ce qu'il nous donne est très important. Je n'ai pas apprécié le communiqué de l'UNFP. Dans la vie, il faut être sérieux. Un communiqué ne s'écrit pas comme ça. Être sérieux, c'est répondre au téléphone. J'ai appelé trois fois pour éclaircir la situation, il n'y a pas eu de réponse. Être sérieux, c'est aussi écouter toutes les parties. Il ne faut pas essayer de profiter d'une mauvaise situation sportive, ce n'est pas respectueux. A l'OM, on essaye de faire parler un message : d'abord, il y a l'institution, l'entraîneur et les joueurs. Beaucoup ont oublié ça. Je vais régler le problème Jonathan Clauss : quand un président parle, c'est fini après. Il faut respecter ma parole. J'avoue, parler d'un joueur avant un gros match, ce n'est pas le bon moment. Mehdi Benatia apprend. Mais son potentiel est énorme. Quand on lit qu'il menace des joueurs ou des agents, on trouve ça injuste."

"La pression ici est normale. La saison dernière a été plus dure au niveau psychologique pour moi. Car elle n'a pas été juste, dans les moments négatifs et positifs. J'ai beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de frustration mais c'est le monde du sport. Ma détermination est claire : réussir notre fin de saison et construire quelque chose de stable. La crédibilité vient des résultats. Quand il n'y en a pas, c'est normal d'être remis en question. Est-ce que je serai encore là la saison prochaine ? Oui car j'aime bien être ici. Beaucoup de monde parle de moi. J'ai vu qu'hier, quelqu'un (Romain Molina) a dit dans une vidéo que j'étais très tendu en club. Je l'étais en arrivant au club, mais j'ai grandi. Beaucoup de personnes parlent de moi sans me connaître."

