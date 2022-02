OM : Longoria clôt l’affaire Alvaro, Antonetti cartonne les Marseillais !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Alvaro Gonzalez vit mal sa situation à l'OM et a réglé ses comptes dans un entretien accordé ce week-end en Espagne. Une sortie médiatique qui n'est pas passée inaperçue du côté de la direction olympienne... où Pablo Longoria est enfin sorti du silence hier soir avant d'apaiser les choses.

« Nous, en tant que club, on n'était pas content de sa sortie dans la presse espagnole sans l'accord du club ni la connaissance du club. C'était la première erreur (de sa part). On s'est parlé. On a bien discuté Alvaro et moi, au sein du club aussi. Ici à l'OM, notre façon d'être et de faire les choses, c'est de régler nos problèmes à l'intérieur du vestiaire. On a beaucoup parlé. On a trouvé une solution mais à l'OM, on règle les problèmes à l'intérieur », a expliqué le président de l’OM au cours d'un entretien accordé à Prime Video.

Par ailleurs, Frédéric Antonetti a taclé les Marseillais après la défaite du FC Metz dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (1-2). « On tombe sur Marseille, qui a beaucoup de maturité, beaucoup de métier, qui maîtrise le jeu, qui parfois maîtrise l'arbitrage aussi, ça fait beaucoup pour une seule équipe », a-t-il lancé après le match. L’OL ne serait-il donc plus seul dans le viseur du coach corse ?

