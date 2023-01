OM : Longoria se prend la tête pour un joueur, sa décision tombera lundi

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il n'y a qu'un nuage dans le ciel dégagé de l'OM actuellement. Il se nomme Eric Bailly. Expulsé contre Hyères (2-0) en Coupe de France, le défenseur a écopé de sept matches de suspension et ne participe pas à la fête constituée par les huit victoires consécutives de son équipe toutes compétitions confondues. Pour le moment, le club n'a toujours pas fait appel de cette sanction. Mais La Provence explique pourquoi dans son édition du jour.

Pablo Longoria a demandé à son service juridique de plancher tout le week-end sur la meilleure attitude à adopter dans cette affaire. Le dirigeant ne comprend pas pourquoi la commission de discipline de la FFF n'applique pas le même barème que celle de la LFP alors que ses sanctions s'appliquent aux compétitions de cette dernière. Mais il a bien compris que la commission de la Fédération est très sévère, notamment quand un club fait appel. Et que le risque que Bailly écope de plus de sept matches est réel. Cela paraît difficile à croire mais l'Ivoirien a été relativement "épargné" par la FFF en raison de son bon comportement après la blessure du joueur et de son casier vierge. Mais cela pourrait changer en cas d'appel. En tout cas, selon La Provence, c'est demain lundi qu'on saura à quoi s'en tenir dans cette affaire.