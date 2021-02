OM : Longoria déjà prêt à faire sauter un autre fusible que Villas-Boas ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Après la démission d'André Villas-Boas, l'OM cherche un coach et c'est Nasser Larguet qui sera encore sur le banc contre Auxerre ce mercredi en Coupe de France et contre Bordeaux dimanche, et peut-être pour quelques semaines encore, les dirigeants voulant se donner le temps de bien choisir le futur entraîneur.

Des désaccords avec Larguet

Mais l'avenir de Larguet à Marseille serait incertain à en croire le site Treize013. « Avec tous les désaccords qui existent entre Pablo Longoria et Nasser Larguet concernant la formation, l'actuel entraîneur intérimaire ne devrait vraisemblablement plus être à l’OM à l’issue de la saison. Pablo Longoria, lui, installera (probablement) ses pions », révèle en effet le média, sur Twitter. Alors, Larguet bientôt largué ? A suivre...