OM : Longoria envoie un scud à Marcelino et fait des révélations sur Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a accordé ce mardi un entretien avec le journaliste de RMC Sport, Florent Germain. L'Espagnol est notamment revenu sur le départ de Marcelino, qui a quitté son poste d'entraîneur, le 20 septembre dernier, suite à la réunion avec les groupes de supporters.

"Marseille, ça ne s'apprend pas en une semaine"

"Ce qui s'est passé dans cette réunion était complètement inacceptable. Une situation qu'on ne peut pas accepter dans le monde du football, quels que soient les dirigeants. J'ai transmis à Marcelino le contenu de cette réunion, je lui ai aussi transmis le sentiment général de l'équipe de direction, ce que l'on avait subi lors de ce rendez-vous. (...) Il s'est adapté à Marseille, mais il est resté deux mois au club. Et Marseille, ça ne s'apprend pas en une semaine. Mais ce qui est vrai, c'est que la situation qu'on a vécue est inacceptable dans le monde du football normal, ça a dépassé beaucoup de limites. C'est un type de situation dans lequel je peux parfaitement comprendre la décision qu'il a prise, en tant qu'acteur totalement concentré sur le sportif. Je ne demande pas à tout le monde de penser comme un président de club", a confié le président olympien avant de revenir sur le dossier Alexis Sanchez.

"Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu'il a affiché avec l'Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l'en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l'OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d'une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation. Il a été trop gourmand ? Chacun défend ses intérêts, je ne peux pas juger la stratégie de chacun. Ce serait un manque de respect pour un joueur qui a fait une saison extraordinaire et pour lequel j'ai un respect personnel énorme. En même temps, en construisant cet effectif, on a mis comme priorité les qualités de vitesse et d'accélération dans le profil des joueurs offensifs. On a réfléchi à toutes les associations de joueurs, et on a privilégié d'autres caractéristiques."

🔴 Le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria s'est longuement confié au micro de RMC Sport. Le début de saison décevant du club, le départ de Marcelino, le niveau des attaquants, les relations avec les supporteurs, le recrutement : il n'a évité aucune question. — RMC Sport (@RMCsport) November 14, 2023

Podcast Men's Up Life